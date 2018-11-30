بالصور .. "تأجير" تكشف الغطاء عن طراز MG6 الجديد كليًا

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

عبدالملك سرور

دشنت شركة MG رسميًا عن أحدث طرازاتها لعام 2019، وهي السيارة السيدان MG6 العصرية والجديدة كليًا، وتُعدّ الطراز الأحدث من العلامة التجارية للسيارات.

ويتعزز الشكل الجانبي السلس والانسيابي لسيارة MG6 الجديدة كليًا عبر لمسة من ألياف الكربون على المصد الأمامي، إضافة إلى الأضواء الأمامية التي تتألّق بمفهوم تصميمي مشابه لمعلَم "عين لندن"، ووجود أطراف أنابيب عادم توأمية وشبك أمامي بنمط Star Rider المستوحى من اللغة التصميمية التعبيرية لدى العلامة التجارية بريطانية المنشأ.

وتستمر تلك اللمسة الرياضية الراقية في داخل المقصورة عبر لوحة عدادات وكونسول وسطي بتصميم ذكي، ويكمّل ذلك مقاعد عصرية مغطّاة بالجلد، مع التميّز بمقصورة باللونين الأسود والأحمر في طرازات الفئة العليا.

وتضم MG6 الجديدة محرّك بنزين سعة 1.5 لتر، وتتميّز السيارة بكونها رياضية واقتصادية في الوقت ذاته، وهي تستطيع التسارع من صفر إلى 100 كيلومتر بالساعة خلال سبع ثوانٍ فقط بينما تمكّن قطع مسافة 100 كيلومتر عبر استهلاك أقل من ستة لترات من الوقود.

وتتمتّع السيارة بأربع وضعيات قيادة لتلبية متطلبات مختلف الظروف: الاقتصادية Eco، والعادية Normal، والرياضية Sports والشخصية Individual، بالإضافة إلى نظام نقل حركة رائد بفئته من سبع سرعات وقابض ثنائي وتصنيف خمسة نجوم من البرنامج الصيني لتقييم السيارات الجديدة (CNCAP)، مما يضمن تنقّل كامل العائلة بأناقة وأمان.

كما احتفلت مجموعة تأجير الوكيل الحصري لسيارات MG، بافتتاح أولى مراكزها بالعاصمة السعودية الرياض، والذي تبلغ مساحته أكثر من 1800 متر مربع، والواقع على طريق خريص الرئيس، بحضور الدكتور صالح ملائكة رئيس مجلس إدارة مجموعة تأجير، ومات لي نائب المدير العام لشركة سايك المالكة للعلامة التجارية ام جي (MG)، والمدير العام لشركة سايك الشرق الأوسط توم لي، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تأجير المهندس عمر هندي، والرئيس التنفيذي للعمليات المهندس حزم جمجوم.

وبتلك المناسبة، شدد مدير العمليات بمجموعة تأجير، المهندس حزم جمجوم، على أهمية المركز الجديد، وما يمثله لعملاء MG في مدينة الرياض والمناطق القريبة منها.

وفي خطابه الافتتاحي الذي حضره أيضًا ممثلو الوسائل الإعلامية وعدد من العملاء المدعوين وكبار مديري شركة SAIC العالمية المالكة لعلامة MG، تحدث قائلاً: "إن علامة MG التي تحمل إرثًا عريقًا يمتد لأكثر من 100 عام، كان أحد الأسباب التي دفعت مجموعة (تأجير) للحصول على وكالتها بالمملكة، كما أن الجدوى الاقتصادية لأسعار طرازاتها مناسبة جدًا للمستهلك السعودي؛ مما شجعنا على تعزيز وجودنا في سوق السيارات بالمملكة".

وأضاف: "سوف تعزز MG6 الجديدة كليًا سمعة العلامة بالسوق السعودي، وتساعدنا على تقديم الخدمات المتكاملة لها بتوفير مستويات عالية من الاعتمادية والقيمة المالية الرائدة ضمن قطاع السيارات، ولذا فإن عملاءنا بالمملكة سيعبّرون بوضوح عن تقديرهم لمجموعة MG على إطلاقهم هذه الطرازات جيدة التجهيز والمتقدّمة تقنيًا".

وأكد أن "هذا الطراز من الجيل الجديد سوف يبرز بقوّة ضمن قطاع سيارات السيدان الأساس في المملكة، وسيساعدنا على تحقيق هدفنا بزيادة حصتنا السوقية".

واختتم قائلاً: "أنا على ثقة بأن مركز MG الجديد هذا سيتيح لنا خدمة عملائنا بشكل أفضل، على أن نتبعه بافتتاح مراكز مماثلة في باقي مدن المملكة، إن شاء الله".

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