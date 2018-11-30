سقوط صخور باتجاه أنفاق العمرة يغلق 3 مسارات ويتلف 4 مركبات

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة باشرت مرور العاصمة المقدسة بلاغاً من مواطن أفاد بتسبب سقوط صخور من أعلى جبل أنفاق العمرة بإغلاق ثلاثة مسارات في مخرج الأنفاق باتجاه الدائري الثالث بالإضافة إلى تعرض 4 سيارات لتلفيات بسيطة. وتفصيلاً، تلقى مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة العاصمة المقدسة الدائري الثالث مخرج أنفاق العمرة بلاغاً يفيد بتساقط صخور من أعلى الجبل على مخرج الأنفاق باتجاه الدائري الثالث وباشرت فرق مرور العاصمة المقدسة الموقع أكدت أن الصخور مقفلة ثلاثة مسارات وتأثر 4 سيارات تضررت من الصخور. ومن جانبها باشرت فرق أمانة العاصمة المقدسة الموقع وتم إزالة الصخور وأعاد المرور فتح الطريق بجميع مساراته. ]]>

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