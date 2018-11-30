شاهد .. طفلة أرجنتينية "مُسلمة" من طالبات مركز الملك فهد الثقافي تنتظر زيارة ولي العهد للمركز

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أظهرت طفلة أرجنتينية "مُسلمة" تدرس في مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز الثقافي الإسلامي بمدينة بوينس آيرس، أمنيتها في أن يزور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - المركز وحرصها على الالتقاء به، وذلك بعد أن شاهدت تركيب اللوحات الترحيبية على المركز تأهباً بمقدم سموه، تزامناً مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها لرئاسة وفد السعودية المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.
ويكتسب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، شعبية جارفة على المستوى العالمي، فيما كان قد تزيَّن مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز الثقافي الإسلامي بمدينة بوينس آيرس - باعتباره أكبر صرح إسلامي وثقافي في العالم وقارة أمريكا الجنوبية - بلوحات ترحيبية جميلة ترحيباً بولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -.
يُشار إلى أن مركز الملك فهد الثقافي والإسلامي في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، الذي تشرف على برامجه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، له بُعد مهم في العلاقات الراسخة بين البلدَيْن منذ افتتاحه في عام 1421هـ.
شاهد .. طفلة أرجنتينية "مُسلمة" من طالبات مركز الملك فهد الثقافي تنتظر زيارة ولي العهد للمركزعبدالله العنزي الخليج 365 2018-11-30
أظهرت طفلة أرجنتينية "مُسلمة" تدرس في مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز الثقافي الإسلامي بمدينة بوينس آيرس، أمنيتها في أن يزور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - المركز وحرصها على الالتقاء به، وذلك بعد أن شاهدت تركيب اللوحات الترحيبية على المركز تأهباً بمقدم سموه، تزامناً مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها لرئاسة وفد السعودية المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.
ويكتسب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، شعبية جارفة على المستوى العالمي، فيما كان قد تزيَّن مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز الثقافي الإسلامي بمدينة بوينس آيرس - باعتباره أكبر صرح إسلامي وثقافي في العالم وقارة أمريكا الجنوبية - بلوحات ترحيبية جميلة ترحيباً بولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -.
يُشار إلى أن مركز الملك فهد الثقافي والإسلامي في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، الذي تشرف على برامجه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، له بُعد مهم في العلاقات الراسخة بين البلدَيْن منذ افتتاحه في عام 1421هـ.
30 نوفمبر 2018 - 22 ربيع الأول 1440
02:04 AM
30 نوفمبر 2018 - 22 ربيع الأول 1440
02:24 AM
تزامناً مع رئاسته وفد السعودية في قمة قادة دول مجموعة العشرين
أظهرت طفلة أرجنتينية "مُسلمة" تدرس في مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز الثقافي الإسلامي بمدينة بوينس آيرس، أمنيتها في أن يزور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - المركز وحرصها على الالتقاء به، وذلك بعد أن شاهدت تركيب اللوحات الترحيبية على المركز تأهباً بمقدم سموه، تزامناً مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها لرئاسة وفد السعودية المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.
ويكتسب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، شعبية جارفة على المستوى العالمي، فيما كان قد تزيَّن مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز الثقافي الإسلامي بمدينة بوينس آيرس - باعتباره أكبر صرح إسلامي وثقافي في العالم وقارة أمريكا الجنوبية - بلوحات ترحيبية جميلة ترحيباً بولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -.
يُشار إلى أن مركز الملك فهد الثقافي والإسلامي في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، الذي تشرف على برامجه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، له بُعد مهم في العلاقات الراسخة بين البلدَيْن منذ افتتاحه في عام 1421هـ.
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المصدر : الخليج 365
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