مساء اليوم .. الأهلي يسعى لانتزاع مركز الوصافة والفيصلي والفيحاء لتحسين المراكز

محمد بن مسعود - الدمام - الإثارة تتواصل الليلة في الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تتواصل اليوم الجمعة الإثارة والتشويق في منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة مواجهتين تجمع الأولى القادسية مع الفيصلي، والثانية تجمع الأهلي أمام الفيحاء.

الأهلي - الفيحاء

يلاقي الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 22 نقطة نظيره الفيحاء عاشر الترتيب بـ11 نقطة، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند الساعة (6:30) مساءً.

يدخل الأهلي اللقاء واضعاً نصب عينيه النقاط الثلاث ولا شيء غيرها خاصة بعد حسمه ديربي جدة لمصلحته على حساب غريمه التقليدي الاتحاد وذلك لحصد انتصاره الخامس على التوالي وأيضاً للانقضاض على مركز الوصافة ولو مؤقتاً للضغط على فرق المقدمة والبقاء قريباً من المتصدر.

وتلقى الأرجنتيني بابلو غويدي مدرب الفريق ضربة قوية بعد تأكد غياب مهاجمه دجانيني تافاريس الذي تعرض لإصابة في مواجهة الاتحاد الماضية لكنه بالمقابل سيسعى لاستغلال الحالة المعنوية الجيدة لهداف الفريق عمر السومة بعد عودته للتسجيل إلى جانب تتويجه بأفضل لاعب في الجولة الماضية حسب استفتاء دوري بلس، إضافة لعودة المهاجم مهند عسيري الغائب عن المباريات الماضية.

في المقابل يسعى لاعبو الفيحاء للخروج بنتيجة إيجابية وعدم تلقي خسارة، وذلك للمحافظة على سجلهم خالياً من الهزائم للجولة الخامسة على التوالي من أجل تعزيز موقعهم في وسط الترتيب والابتعاد عن مناطق الخطر.



القادسية - الفيصلي

يستضيف القادسية صاحب المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط نظيره الفيصلي التاسع برصيد 12 نقطة على أرض ملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر.

يتطلع أصحاب الضيافة لمواصلة تقديم العروض القوية وتحقيق الفوز الثالث على التوالي لتحسين مركزه في جدول الترتيب لكي تمنح الفريق الكثير من الثقة وتكون أكبر دافع للفريق قبل مواجهة جارهم الاتفاق في ديربي الشرقية الأسبوع المقبل.

في حين يطمح الفيصلي استغلال الحالة المعنوية المرتفعة لدى لاعبيه بعد فرضهم التعادل على المتصدر في الجولة الماضية للعودة بنتيجة إيجابية للمحافظة على سجلهم خالياً من الهزائم للجولة الخامسة توالياً والدخول أكثر في منطقة الأمان.