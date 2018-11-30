عودة نواف تدعم خط المقدمة .. (المهمة المستحيلة) عنوان لقاء الهلال والنفط العراقي

محمد بن مسعود - الدمام - مساء اليوم في دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال

يحل فريق الهلال الأول لكرة القدم ضيفًا على نظيره النفط العراقي اليوم الجمعة وتحديدًا عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، على أرض ملعب فرانسو حريري بأربين العراقية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال( الإياب).

يدخل الهلال اللقاء حاملاً في جعبته انتصارًا ساحقًا في لقاء الذهاب والذي أُقيم في الرياض كسبه برباعية نظيفة، في المقابل سيلعب المدير الفني لفريق النفط حسن أحمد وسط ضغط نفسي كبير، وكيف يمكن تحقيق نتيجة كبيرة على أرضه وبين جماهيره قوامها خمسة أهداف دون أن يلج مرماه هدفًا ،لكنه يدرك جيدًا أن لاعبيه سيقدمون مباراة ممتعة كون المباراة لا تحتمل القسمة على اثنين ما إذا أراد بلوغ ربع نهائي البطولة.

وقال المدير الفني للنفط حول تعادل الهلال مع الفيصلي (دوريًا) إنه سيسعى للاستفادة من العامل النفسي للهلال والذي يسعى لاستغلاله.

في المقابل ركز المدير الفني للهلال البرتغالي "جيسوس" على الجانب الفني كثيرًا للاعبين وشرح عددًا من الجمل التكتيكية في المران الأخير مكثفًا التدريبات على الكرات الثابتة والمطالبة بالاستفادة من العرضيات، كما أن عودة اللاعب نواف العابد (العائد من إصابة حرمته من اللعب لعدة شهور مع الأخضر وناديه) تدعم خط المقدمة، إلى جانب أن الأهداف الأربعة تشكل ارتياحًا لفرقة "جيسوس" وبالتالي فإنه ليس لدى اللاعبين ضغوط ، عكس المستضيف.

ومن المتوقع الزج ببعض العناصر الزرقاء في هذا اللقاء التي لم تأخذ فرصتها في اللعب (دوريًا) وسط غياب محمد الشلهوب لوعكة صحية، بالإضافة إلى الثلاثي ياسر الشهراني، وسلمان الفرج، وعمر خربين، بداعي الإصابة.