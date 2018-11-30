بالفيديو.. والد الطفل الذي طلب سيارة من ولي العهد: الأمير وعد فأوفى والمرسيدس وصلت

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أكد محمد العطوي- والد الطفل عبدالله الذي طلب سيارة "مرسيدس" من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- بأن ولي العهد حفظه الله وعد فأوفى، مبيناً في هذا الصدد لبرنامج ياهلا أمس أن "المرسيدس وصلت، وبأنه "قرر أن يتبرع بها لسداد دية لأحد أفراد القبيلة".
وأشار إلى أن القصة بدأت منذ زيارة الملك سلمان وولي عهده لمنطقة تبوك وأثناء زيارات سموه لمشايخ المنطقة وكان أحد أفراد القبيلة عليه دية 30 مليون ريال فتقدم ابني عبدالله بطلب من سموه الكريم فكان رده أيده الله "على خشمي" ووعد فأوفى.
بالفيديو.. والد الطفل الذي طلب سيارة من ولي العهد: الأمير وعد فأوفى والمرسيدس وصلتعبدالحكيم شار الخليج 365 2018-11-30
أكد محمد العطوي- والد الطفل عبدالله الذي طلب سيارة "مرسيدس" من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- بأن ولي العهد حفظه الله وعد فأوفى، مبيناً في هذا الصدد لبرنامج ياهلا أمس أن "المرسيدس وصلت، وبأنه "قرر أن يتبرع بها لسداد دية لأحد أفراد القبيلة".
وأشار إلى أن القصة بدأت منذ زيارة الملك سلمان وولي عهده لمنطقة تبوك وأثناء زيارات سموه لمشايخ المنطقة وكان أحد أفراد القبيلة عليه دية 30 مليون ريال فتقدم ابني عبدالله بطلب من سموه الكريم فكان رده أيده الله "على خشمي" ووعد فأوفى.
30 نوفمبر 2018 - 22 ربيع الأول 1440
01:57 AM
"العطوي" أشار إلى أنه قرر أن يتبرع بها لسداد دية لأحد أفراد القبيلة
أكد محمد العطوي- والد الطفل عبدالله الذي طلب سيارة "مرسيدس" من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- بأن ولي العهد حفظه الله وعد فأوفى، مبيناً في هذا الصدد لبرنامج ياهلا أمس أن "المرسيدس وصلت، وبأنه "قرر أن يتبرع بها لسداد دية لأحد أفراد القبيلة".
وأشار إلى أن القصة بدأت منذ زيارة الملك سلمان وولي عهده لمنطقة تبوك وأثناء زيارات سموه لمشايخ المنطقة وكان أحد أفراد القبيلة عليه دية 30 مليون ريال فتقدم ابني عبدالله بطلب من سموه الكريم فكان رده أيده الله "على خشمي" ووعد فأوفى.
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المصدر : الخليج 365
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