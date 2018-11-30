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محمد بن مسعود - الدمام - التقى منسوبيه واطلع على خدماته البريدية وما يقدمه للمواطنين تفقد مدير عام البريد السعودي بمنطقة المدينة المنورة المهندس مؤيد الشريف صباح أمس الخميس مكتب البريد بمحافظة مهد الذهب. وكان في استقباله مدير مكتب البريد بالمهد سعد هليل المهلكي ومنسوبو مكتب البريد بالمحافظة. وتجول "الشريف" في أقسام مكتب البريد بالمهد واطلع على الخدمات البريدية في المكتب وما يقدمه للمواطنين. يُشار إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن الجولات التي يقوم بها مدير عام البريد بمنطقة المدينة المنورة على مكاتب البريد داخل المدينة المنورة وخارجها لمتابعة سير العمل والاطلاع على احتياجات المكاتب.

"الشريف" يتفقد خدمات واحتياجات مكتب بريد المهد بالمدينة المنورة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-30 تفقد مدير عام البريد السعودي بمنطقة المدينة المنورة المهندس مؤيد الشريف صباح أمس الخميس مكتب البريد بمحافظة مهد الذهب. وكان في استقباله مدير مكتب البريد بالمهد سعد هليل المهلكي ومنسوبو مكتب البريد بالمحافظة. وتجول "الشريف" في أقسام مكتب البريد بالمهد واطلع على الخدمات البريدية في المكتب وما يقدمه للمواطنين. يُشار إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن الجولات التي يقوم بها مدير عام البريد بمنطقة المدينة المنورة على مكاتب البريد داخل المدينة المنورة وخارجها لمتابعة سير العمل والاطلاع على احتياجات المكاتب. 30 نوفمبر 2018 - 22 ربيع الأول 1440 01:55 AM التقى منسوبيه واطلع على خدماته البريدية وما يقدمه للمواطنين التقى منسوبيه واطلع على خدماته البريدية وما يقدمه للمواطنين تفقد مدير عام البريد السعودي بمنطقة المدينة المنورة المهندس مؤيد الشريف صباح أمس الخميس مكتب البريد بمحافظة مهد الذهب. وكان في استقباله مدير مكتب البريد بالمهد سعد هليل المهلكي ومنسوبو مكتب البريد بالمحافظة. وتجول "الشريف" في أقسام مكتب البريد بالمهد واطلع على الخدمات البريدية في المكتب وما يقدمه للمواطنين. يُشار إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن الجولات التي يقوم بها مدير عام البريد بمنطقة المدينة المنورة على مكاتب البريد داخل المدينة المنورة وخارجها لمتابعة سير العمل والاطلاع على احتياجات المكاتب.

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المصدر : الخليج 365