في الباحة .. موظفون بكلية أهلية بلا مرتبات منذ أكثر من شهرين

محمد بن مسعود - الدمام - مناشدين مَن يهمه الأمر بالنظر لمستقبل 60 أسرة مصيرها للمجهول

تفاقمت معاناة موظفي كلية بالباحة "أهلية" بعد تأخر مرتبات قرابة 60 موظفًا أكثر من شهرين والتي تصاعدت على منصة "تويتر" وبلغت ترند الخامس بعد ساعات من إطلاق الوسم، مناشدين من يهمه الأمر بالنظر لمستقبل أكثر من 60 أسرة مصيرها للمجهول، وذلك بعد إغلاق عدة تخصصات من الكلية والتلويح بتسريح عددٍ من الموظفين.

وتعد الكلية هي المؤسسة التعليمية الأهلية الوحيدة للتعليم العالي في منطقة الباحة وهي إحدى أقدم الكليات الأهلية في السعودية.

أحد المغردين قال: "‏مجلس أمناء الكلية وكأن أمر الكلية لا يعنيهم؛ يقفون صامتين ولا يتدخلون بشيء لرفع الضرر عن هذه الكلية، متفرجين على الموظفين وهم يصارعون من دون رواتب ليحلوا، مطالب الوزارة التي يقفون عاجزين عن تنفيذها لعدم وجود المبلغ المطلوب وتهديد إداري بالاستغناء عنهم".

وأضاف آخر: "نتمنى أن تدخل الكلية تحت وصاية التعليم العالي لحل مشاكلها واجتثاث المتسببين في تدهورها من الإدارة وبالتالي يتم تلافي جميع الأخطاء السابقة وضمان مستقبل هذه الكلية وتحسين بيئة العمل داخلها".

وتابع ثالث: "الكثير منهم فاتحون بيوتًا وعندهم عيال ومسؤوليات، والآن لهم شهران ما استلموا الرواتب، المسؤول ما سأل نفسه كيف يعيشون ويأكلون الذي تحت أيديهم. ويجب على وزارة التعليم التحرك وإنهاء معاناتهم".

"الخليج 365" عرضت الشكوى على خالد الدريبي الزهراني متحدث الكلية الذي قال "ننتظر فتح التخصصات من قِبل الوزارة ولفتة الوزير لتسيير أمور الكلية سواءً لفتح مجالات للطلاب بالدراسة أو بالموظفين لصرف مستحقاتهم".