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طالب مواطن يسكن في قرية السلامة السفلى بمركز العالية التابعة لمحافظة صبيا، شركة الكهرباء السعودية ممثلة بمكتب كهرباء بيش الذي تتبع له القرية، نقل عمود وتمديدات ضغط عال ملاصقة لمنزله ومنزل جاره، بعدما تسببت الأعمدة في صعق عامليْن خلال إنشاءات في المنازل الملاصقة للضغط العالي.
وأكد المواطن عادل خواجي لـ"الخليج 365"، أن لديه مطالبات لشركة الكهرباء يطلب فيها نقل الأعمدة عن منزله الذي يملكه بصك يسبق أعمدة الضغط التي تلاصق منزله بشكل سبب له الرعب، بعدما تسببت التمديدات في حادثتي صعق كهربائي متفرقتين آخرهما قبل أيام، ويرقد على إثرها المصاب في المستشفى، كما حرمته من استكمال تشطيب منزله.
يشار إلى أن الحادثتين باشرتهما الجهات المعنية في بيش وسجلتها لديها، فيما يواصل المواطن شكواه ومطالبته بنقل الأعمدة وتمديدات الضغط الكهربائي العالي.
صعقت شخصين.. شاهد تمديدات ضغط كهربائي عال ملاصقة لمنزلين بـ"سلامة جازان"محمد المواسي الخليج 365 2018-11-30
طالب مواطن يسكن في قرية السلامة السفلى بمركز العالية التابعة لمحافظة صبيا، شركة الكهرباء السعودية ممثلة بمكتب كهرباء بيش الذي تتبع له القرية، نقل عمود وتمديدات ضغط عال ملاصقة لمنزله ومنزل جاره، بعدما تسببت الأعمدة في صعق عامليْن خلال إنشاءات في المنازل الملاصقة للضغط العالي.
وأكد المواطن عادل خواجي لـ"الخليج 365"، أن لديه مطالبات لشركة الكهرباء يطلب فيها نقل الأعمدة عن منزله الذي يملكه بصك يسبق أعمدة الضغط التي تلاصق منزله بشكل سبب له الرعب، بعدما تسببت التمديدات في حادثتي صعق كهربائي متفرقتين آخرهما قبل أيام، ويرقد على إثرها المصاب في المستشفى، كما حرمته من استكمال تشطيب منزله.
يشار إلى أن الحادثتين باشرتهما الجهات المعنية في بيش وسجلتها لديها، فيما يواصل المواطن شكواه ومطالبته بنقل الأعمدة وتمديدات الضغط الكهربائي العالي.
30 نوفمبر 2018 - 22 ربيع الأول 1440
01:28 AM
"خواجي" طالب الشركة بنقل الأعمدة عن منزله الذي يملكه بصك يسبق وجودها
طالب مواطن يسكن في قرية السلامة السفلى بمركز العالية التابعة لمحافظة صبيا، شركة الكهرباء السعودية ممثلة بمكتب كهرباء بيش الذي تتبع له القرية، نقل عمود وتمديدات ضغط عال ملاصقة لمنزله ومنزل جاره، بعدما تسببت الأعمدة في صعق عامليْن خلال إنشاءات في المنازل الملاصقة للضغط العالي.
وأكد المواطن عادل خواجي لـ"الخليج 365"، أن لديه مطالبات لشركة الكهرباء يطلب فيها نقل الأعمدة عن منزله الذي يملكه بصك يسبق أعمدة الضغط التي تلاصق منزله بشكل سبب له الرعب، بعدما تسببت التمديدات في حادثتي صعق كهربائي متفرقتين آخرهما قبل أيام، ويرقد على إثرها المصاب في المستشفى، كما حرمته من استكمال تشطيب منزله.
يشار إلى أن الحادثتين باشرتهما الجهات المعنية في بيش وسجلتها لديها، فيما يواصل المواطن شكواه ومطالبته بنقل الأعمدة وتمديدات الضغط الكهربائي العالي.
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المصدر : الخليج 365
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