"رئيس الوزراء اليمني": الحكومة اليمنية ستتجاوز التحديات والأخطار الراهنة بمساندة التحالف

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن اليمنيين يعانون للسنة الرابعة بسبب ويلات الحرب الإجرامية التي أضرمتها ميليشيا الحوثي

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أمس، أن حكومته ستتجاوز كل التحديات والأخطار الراهنة، بمساندة من الأشقاء في التحالف دعم الشرعية باليمن.

وأشار "عبدالملك"، خلال احتفال رسمي في العاصمة المؤقتة عدن، إلى أن حكومته لن تتهرب من مسؤولياتها وواجباتها تحت أي ذريعة كانت، ولن ترضى بغير النجاح بديلاً، على الرغم من أنها تواجه تحديات كبيرة ومهام صعبة".

وقال وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن اليمنيين يعانون للسنة الرابعة بسبب ويلات الحرب الإجرامية التي أضرمتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران, مجددًا التأكيد أن توجهات الحكومة تتركز في ملفي الاقتصاد والخدمات بدرجة رئيسة، وقد أسهمت وبشكل ملحوظ في وقف الانهيار الحاد للريال، ونجحت الإجراءات في وقت محدود بتحسن أسعار السلع الأساسية، مشيرًا إلى التخطيط للمزيد من التحسن الذي سينعكس دون شك على أحوال ومعيشة اليمنيين في جميع المدن اليمنية دون استثناء".