السعودية اليوم / رئيس الحكومة المغربية يجري مباحثات مع نظيره البلغاري

الرباط 21 ربيع الاول 1440 ه موافق 29 نوفمبر 2018 م واسأجرى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، اليوم بالرباط ، مباحثات مع نظيره البلغاري بويكو بوريسوف ، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب .وأوضح بيان لرئاسة الحكومة المغربية أن المباحثات تمحورت في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة قضية الهجرة غير الشرعية والتحديات الإنسانية والاقتصادية والأمنية المرتبطة بها ، إضافة بحث سبل التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات .//انتهى //00:33ت م0268