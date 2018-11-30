السعودية اليوم / رئيس الحكومة المغربية يجري مباحثات مع نظيره البلغاري

عام / رئيس الحكومة المغربية يجري مباحثات مع نظيره البلغاري
الرباط 21 ربيع الاول 1440 ه موافق 29 نوفمبر 2018 م واس
أجرى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، اليوم بالرباط ، مباحثات مع نظيره البلغاري بويكو بوريسوف ، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب .
وأوضح بيان لرئاسة الحكومة المغربية أن المباحثات تمحورت في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة قضية الهجرة غير الشرعية والتحديات الإنسانية والاقتصادية والأمنية المرتبطة بها ، إضافة بحث سبل التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات .
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