السعودية اليوم / محافظ الدوادمي يدشّن زراعة النباتات والأشجار في متنزه " جبلة "

الدوادمي 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسدشّن محافظ الدوادمي زيد بن محمد آل حسين اليوم، زراعة بذور النباتات والأشجار الرعوية في متنزه جبلة، بمشاركة عدد من رؤساء الدوائر الحكومية والمهتمين من الفرق التطوعية والروابط البيئة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من طلاب المدارس.وبدأت الفعالية بشرح من قبل نائب مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة هليل الكرشمي عن أهمية عملية زراعة البذور والبيئة المناسبة لها والمواسم التي يتم فيها لتحقيق أقصى فائدة من نثر البذور، بعد ذلك قام المحافظ بمشاركة الحضور في زراعة بذور النباتات والأشجار الرعوية في مساحات شاسعة بالمنتزه.وتأتي مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة لنثر البذور الرعوية في جميع مناطق المملكة ضمن ضمن خطة تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وتحسين المراعي وتغذيتها بالبذور وخاصة للنباتات المهددة بالانقراض.// انتهى //00:15ت م0265