السعودية اليوم / أمير منطقة جازان يرعى مهرجان البن السادس في الداير

الداير بني مالك 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة مساء بعد غد السبت ، فعاليات مهرجان البن السادس الذي تستضيفه محافظة الدائر بني مالك ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة .وأوضح محافظ الدائر بني مالك المشرف العام على المهرجان نايف بن ناصر بن لبدة أن رعاية سمو أمير المنطقة تأتي تأكيدًا على اهتمام سموه المستمر بكل مامن شأنه دفع عجلة التنمية وتعزيز الحركة الاقتصادية في المحافظة وغيرها من محافظات ومراكز المنطقة.وبين أن مهرجان البن سيسهم في التعريف بما تزخر به محافظة الداير خاصة والمنطقة بوجه عام من مقومات زراعية وسياحية واقتصادية واستثمارية في شتى المجالات ومنها زراعة منتج البن , وما تشتهر به جبال المنطقة منتجات زراعية وحرف يدوية .وأكد أهمية المهرجان في دعم زراعة البن والتعريف بها على المستويين المحلي والإقليمي لما تتميز به من عناصر ومكونات طبيعية تضاهي أعرق الدول المنتجة عالمياً , حيث يوجد بالمنطقة أكثر من " 75 " ألف شجرة بن , ويبلغ عدد المزراعين الذين يحترفون زراعة البن أكثر من"700 مزارع.//انتهى//00:14ت م0264