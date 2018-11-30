شكرا لقرائتكم فيديو.. مقيم يمني يلتقي بوالدته فلم يتمالك نفسه من هول المفاجأة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أظهر مقطع فيديو متداول، مشاهد مؤثرة لمقيم يمني بالمدينة المنورة، التقى بوالدته بشكل مفاجئ بعد فراق طويل، أثناء قيامه بعمله في أحد المحال.

وفي الفيديو دخلت عليه امرأة مسنة قبل أن يتفاجأ أنها والدته، ليجثو على ركبتيه مقبلا قدمها خاصة أنه لم يرها منذ وقت طويل.

وقال متداولو المقطع إن أحد أصدقاء المغترب تكفل بكل إجراءات وتكاليف جلب الأم لهذا المغترب لإدخال السعادة عليه وعلى قلب أمه.

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