شكرا لقرائتكم في قمة العشرين.. المملكة ترسم ملامح الاقتصاد العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تأتي مشاركة المملكة العربية السعودية في قمة مجموعة العشرين والتي تنطلق فعالياتها غدا من منطلق التأثير الكبير للمملكة على الاقتصاد العالمي، حيث يؤكد المراقبون أن المملكة أساس استقرار الاقتصاد على مستوى العالم أجمع.

وتعد المملكة العربية السعودية أكبر منتج للنفط في العالم، كما أنها ثاني أكبر صندوق سيادي في العالم.

وتعد المملكة من الأعضاء المؤسسين في مجموعة العشرين، وتحتل المرتبة الـ17 كأقوى اقتصاد عالميا.

وبحلول عام 2030 ستصبح المملكة في المرتبة الـ 15 الأولى، حيث ترسم المملكة ملامح الاقتصاد العالمي برؤية تستشرف الحاضر وتنطلق نحو المستقبل بثبات وثقة.

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