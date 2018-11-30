شكرا لقرائتكم بالإنفوجرافيك.. 3 ملفات رئيسية على طاولة لقاء ولي العهد والرئيس بوتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - يأتي اللقاء المرتقب بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة العشرين، ليعكس عمق العلاقة بين الرياض وموسكو.

وجاءت تصريحات الكرملين بأن العلاقات مع المملكة أولوية قبيل القمة الثنائية المرتقبة، لتؤكد على عمق هذه العلاقة، ودورها في استقرار المنطقة والعالم.

ومن المقرر أن يناقش ولي العهد وبوتين 3 ملفات رئيسية تتمثل في تطوير العلاقات الثنائية وأسواق النفط والأزمة السورية.

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