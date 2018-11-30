شكرا لقرائتكم توضيح من الصحة حول دواء Vitrakvi لعلاج السرطان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أوضحت وزارة الصحة أنه إشارةً إلى ما تم تداوله مؤخراً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل فقد بينت أ‏ن دواء الـ Vitrakvi هو الاسم التجاري لعلاج Larotrectinib .

وأضافت الوزارة أن هذا الدواء لا يقوم بعلاج السرطان كلياً أو بالشفاء منه تماماً من المنشأ كما تم ذكره بل يهدف للسيطرة على نموه وانتشاره لأطول فترة ممكنة ولا يعتبر بديلاً للعلاج الجراحي والكيماوي والعلاج الإشعاعي .

وأشارت الصحة في بيان لها إلى أن مجلة New England الطبية نشرت دراسة على علاج Larotrectinib وكانت الدراسة في المرحلة الأولى والثانية حيث شملت الدراسة ٥٥ مريضا من مرضى السرطان والذين لديهم الطفرة الوراثية TRK حيث كانت نسبة الاستجابة الكاملة ١٣% ونسبة الاستجابة الجزئية ٦٢% ، علماً أنه لم تستمر هذه الاستجابة فترة طويلة لدى جميع المرضى حيث تطور المرض لدى بعض المشتركين في الدراسة واستمرت الاستجابة في ٣٩ % من المرضى بعد السنة الأولى من العلاج كما أن بعض المرضى خضع لعملية جراحية بعد الدواء .

وتابعت وزارة الصحة أن هذا العلاج الجديد تم اعتماده حديثاً من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج حالات محددة من السرطان ممن لديهم نوع محدد من الطفرات الوراثية النادرة (TRK gene) وهذه الطفرة النادرة توجد في بعض الأورام مثل سرطان الغدد اللعابية والدرقية والرئة والأنسجة الضامة وكذلك علاج الحالات التي تحتوي على الطفرة الوراثية ولا تحتمل الجراحة وأيضاً الحالات التي تحتوي على الطفرة الوراثية ولا يوجد لها بديل مناسب للعلاج والحالات التي تطورت بعد العلاج المقرر لها.

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