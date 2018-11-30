شكرا لقرائتكم فيديو.. لحظة تدمير منصة صواريخ في صعدة قبل إطلاق باليستي باتجاه المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وثق مقطع فيديو لحظة استهداف طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية منصة لإطلاق الصواريخ في صعدة، قبل إطلاقها صاروخا باليستيا على المملكة.

وكان العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف قد أوضح مساء اليوم، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف استهدفت منصة إطلاق صاروخ باليستي في محافظة صعدة/ مديرية الصفراء حاولت من خلالها الميليشيا الحوثية الإرهابية إطلاق صاروخ باليستي باتجاه المملكة وفي حينه تم اكتشاف منصة الإطلاق وتدميرها في وقت قياسي .

وأضاف المالكي أن الميليشيا الحوثية ادعت عبر منصاتها الإعلامية المضللة استهداف موقع عسكري سعودي ووجود خسائر بالأرواح والمعدات .

وتابع أن التحالف ينفي صحة ما تدعيه الميليشيات الحوثية الإرهابية والتي تحاول الزج بمقاتليها ومناصريها إلى معركة خاسرة وبدون هذه الخدع والأكاذيب لن تستطيع إقناع من يتعاطف معها بواقعها وموقفها المهزوم عسكرياً ونفسياً”.

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