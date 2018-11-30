شكرا لقرائتكم فيديو.. وكيل الخدمة المدنية يعلق على قرار تخفيض وظائف المرتبة العاشرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - كشف وكيل وزارة الخدمة المدنية ماجد بن بتال عن الهدف من قرار تخفيض وظائف المرتبة العاشرة فما دون.

وقال ابن بتال، خلال مداخلة هاتفية في برنامج ”معالي متابعات الخليج 365” المذاع على قناة ” إم بي سي” إن الهدف من القرار هو سد احتياج الحكومية من الموارد البشرية.

وأشار إلى أنه بعد قرار التمكين أصبحت الجهة ممكنة من سد احتياج الموارد البشرية لديها كما يمكن من خلال القرار تغيير المسمى الوظيفي لسد الاحتياج في وظائف معينة .

وأضاف ابن بتال أن هذا القرار من أحد أدوار الوزارة ورؤية المملكة 2030، ويعزز الدور المركزي الذي تقوم به الوزارة.

يذكر أن وزارة الخدمة المدنية، كانت قد أعلنت بدء تمكين الجهات الحكومية في إجراءات التحوير والتخفيض لوظائف المرتبة العاشرة فما دون اعتبارًا من مطلع شهر ربيع الآخر القادم، إذ تتولى الجهات الحكومية كافة إجراءات التحوير والتخفيض وفقاً للضوابط التنظيمية والتصنيفية وحاجة العمل في تلك الجهات.

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