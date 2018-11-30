شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان: زيارة ولي العهد لمصر تأكيد على عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، صاحب السمو الملكي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، على أهمية زيارة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان لمصر.

وقال خالد بن سلمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي إن: “زيارة سمو سيدي ولي العهد لجمهورية مصر العربية تأكيد على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين”.

وأضاف سفير المملكة لدى واشنطن أن “المملكة ومصر جناحا الأمة العربية ومركزا ثقلها ومستقبل العلاقة سوف يمضي لآفاق أوسع”.

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