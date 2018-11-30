شكرا لقرائتكم شاهد.. استخراج أصبع طفل من صفاية مروش بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تمكنت فرقة من الدفاع المدني في العاصمة المقدسة من استخراج أصبع طفل يبلغ من العمر سنة ونصف السنة احتجزت بداخل صفاية “مروش” بمساندة فريق طبي.

وأوضح الدفاع المدني في تغريدة عبر حسابه في تويتر مساء اليوم الخميس أن عملية استخراج إصبع الطفل تمت بنجاح بفضل الله، والطفل بصحة جيدة.

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