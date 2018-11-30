- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم شاهد.. استخراج أصبع طفل من صفاية مروش بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - تمكنت فرقة من الدفاع المدني في العاصمة المقدسة من استخراج أصبع طفل يبلغ من العمر سنة ونصف السنة احتجزت بداخل صفاية “مروش” بمساندة فريق طبي.
وأوضح الدفاع المدني في تغريدة عبر حسابه في تويتر مساء اليوم الخميس أن عملية استخراج إصبع الطفل تمت بنجاح بفضل الله، والطفل بصحة جيدة.
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. استخراج أصبع طفل من صفاية مروش بمكة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .