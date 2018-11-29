الان تتابع طعن عريس في ليلة زواجه بعسير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-عسير-اسماعيل حكمي تعرض أحد المواطنين للطعن في رقبته بليلة زفافه من قبل مجهول بإحدى قصور الأفراح التابعة لمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير. وأكد شهود عيان أن العريس تفاجأ بقدوم الشخص إليه وسط جموع الحاضرين أثناء توجيه الطعن المباشر له بالرقبة . ‏ووفقا للمصادر التي حصلت عليها الخليج 365 ، فإن العريس قد تم إدخاله لأحد المستشفيات الخاصة بالمحافظة من أجل تلقي العلاج اللازم ، كما تعرض الجاني لإصابات.

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