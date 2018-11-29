شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: «Vitrakvi» لا يعالج السرطان كلياً.. وليس بديلاً للكيماوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

إشارة إلى ما تم تداوله أخيراً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل، أوضحت وزارة الصحة أن دواء الـ«Vitrakvi» هو الاسم التجاري لعلاج «Larotrectinib»، وأن هذا الدواء لا يقوم بعلاج السرطان كلياً أو شفاؤه تماماً من المنشأ كما تم ذكره، بل يهدف للسيطرة على نموه وانتشاره لأطول فترة ممكنة، ولايعتبر بديلاً للعلاج الجراحي والكيماوي والعلاج الإشعاعي.

وأبانت «الصحة» أن مجلة «NEW England» الطبية نشرت الدراسة على علاج «Larotrectinib»، وكانت الدراسة في المرحلة الأولى والثانية، حيث شملت 55 مريضاً من مرضى السرطان الذين لديهم الطفرة الوراثية «TRK»، وكانت نسبة الاستجابة الكاملة 13 في المئة، ونسبة الاستجابة الجزئية 62 في المئة، علماً أنه لم تستمر هذه الاستجابة فترة طويلة لدى جميع المرضى، حيث تطور المرض لدى بعض المشتركين في الدراسة، واستمرت الاستجابة في 39 في المئة من المرضى بعد السنة الأولى من العلاج، كما أن بعض المرضى خضع لعملية جراحية بعد الدواء.

وأشارت إلى أن هذا العلاج الجديد تم اعتماده حديثاً من قِبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج حالات محددة من السرطان ممن لديهم نوع محدد من الطفرات الوراثية النادرة «TRK gene»، وهذه الطفرة النادرة توجد في بعض الأورام مثل سرطان الغدد اللعابية والدرقية والرئة والأنسجة الضامة، وكذلك علاج الحالات التي تحتوي على الطفرة الوراثية ولا تحتمل الجراحة، وأيضاً الحالات التي تحتوي على الطفرة الوراثية ولا يوجد لها بديل مناسب للعلاج والحالات التي تطورت بعد العلاج المقرر لها.