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تحقق الأجهزة الأمنية بمركز الأمواه التابع لمحافظة تثليث، في جريمة قتل مواطن وإصابة ثلاثة آخرين من أقاربه؛ بأحد الأسواق عصر اليوم، إثر تجدد خلاف قديم بين الطرفين.
وذكرت المصادر أن الأجهزة الأمنية باشرت الجريمة التي وقعت اليوم الخميس أمام أحد الأسواق بالأمواه؛ عندما أقدم شخصان على إطلاق النار على أربعة آخرين من عائلة واحدة، ما تسبب بمقتل أحدهم وإصابة الثلاثة الآخرين أحدهم إصابته بالغة.
وجرى نقل الجثة للمستشفى، وما زالت القضية رهن استكمال الإجراءات، والتحقيق لكشف ملابساتها وتفاصيلها.
وأشارت المصادر إلى أن الحادثة وقعت على إثر خلافات سابقة جرى خلالها أيضًا تبادل لإطلاق النار فيما لَم تقع بها إصابات حينها.
مقتل مواطن وإصابة 3 آخرين من جراء إطلاق نار في "الأمواه"سعود الدعجاني الخليج 365 2018-11-29
تحقق الأجهزة الأمنية بمركز الأمواه التابع لمحافظة تثليث، في جريمة قتل مواطن وإصابة ثلاثة آخرين من أقاربه؛ بأحد الأسواق عصر اليوم، إثر تجدد خلاف قديم بين الطرفين.
وذكرت المصادر أن الأجهزة الأمنية باشرت الجريمة التي وقعت اليوم الخميس أمام أحد الأسواق بالأمواه؛ عندما أقدم شخصان على إطلاق النار على أربعة آخرين من عائلة واحدة، ما تسبب بمقتل أحدهم وإصابة الثلاثة الآخرين أحدهم إصابته بالغة.
وجرى نقل الجثة للمستشفى، وما زالت القضية رهن استكمال الإجراءات، والتحقيق لكشف ملابساتها وتفاصيلها.
وأشارت المصادر إلى أن الحادثة وقعت على إثر خلافات سابقة جرى خلالها أيضًا تبادل لإطلاق النار فيما لَم تقع بها إصابات حينها.
29 نوفمبر 2018 - 21 ربيع الأول 1440
11:59 PM
أطلق عليهم النار شخصان على إثر تجدد خلاف قديم
تحقق الأجهزة الأمنية بمركز الأمواه التابع لمحافظة تثليث، في جريمة قتل مواطن وإصابة ثلاثة آخرين من أقاربه؛ بأحد الأسواق عصر اليوم، إثر تجدد خلاف قديم بين الطرفين.
وذكرت المصادر أن الأجهزة الأمنية باشرت الجريمة التي وقعت اليوم الخميس أمام أحد الأسواق بالأمواه؛ عندما أقدم شخصان على إطلاق النار على أربعة آخرين من عائلة واحدة، ما تسبب بمقتل أحدهم وإصابة الثلاثة الآخرين أحدهم إصابته بالغة.
وجرى نقل الجثة للمستشفى، وما زالت القضية رهن استكمال الإجراءات، والتحقيق لكشف ملابساتها وتفاصيلها.
وأشارت المصادر إلى أن الحادثة وقعت على إثر خلافات سابقة جرى خلالها أيضًا تبادل لإطلاق النار فيما لَم تقع بها إصابات حينها.
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المصدر : الخليج 365
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