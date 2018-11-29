- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع معرض الصقور والصيد السعودي ينظم 5 أمسيات شعرية بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ينظم معرض الصقور والصيد السعودي برنامجًا حافلاً بالفعاليات والدورات وورش العمل والأمسيات الشعرية، حيث يقيم 5 أمسيات شعرية، خلال فترة إقامته من 4 إلى 8 ديسمبر المقبل بالرياض.
وتتضمن أجندة الشعراء 5 أمسيات يحييها 6 شعراء، تبدأ بأمسية للشاعر عبد الله بن راجس أول أيام المعرض، فيما تُقام أمسية للشاعر علي بن حمري يوم الأربعاء.
وفي ثالث أيام معرض الصقور والصيد السعودي، الذي تشارك فيه 250 جهة من 20 دولة، تُقام أمسية للشاعر محمد بن فطيس المري.
أما يوم الجمعة، رابع أيام المعرض، فإن الجمهور على موعد مع قصائد للشاعرين فلاح بن ذروة والشاعر الإماراتي سيف المنصوري، في حين يختتم الشاعر ضيدان بن قضعان الأمسيات يوم السبت 8 ديسمبر.
ويعد معرض الصقور والصيد السعودي أحد أهم المحطات العالمية التي تُعنى بصون التراث الثقافي والوطني وفق رؤية المملكة 2030، حيث يشمل باقة مميزة من الفعاليات، التي تستهدف الزوار سواءً من المتخصصين أو كل أفراد العائلة، وتعمل على تعزيز مكانة المملكة العالمية في تراث الصقارة.
معرض الصقور والصيد السعودي ينظم 5 أمسيات شعرية بالرياضمسلّم الهواملة الخليج 365 2018-11-29
ينظم معرض الصقور والصيد السعودي برنامجًا حافلاً بالفعاليات والدورات وورش العمل والأمسيات الشعرية، حيث يقيم 5 أمسيات شعرية، خلال فترة إقامته من 4 إلى 8 ديسمبر المقبل بالرياض.
وتتضمن أجندة الشعراء 5 أمسيات يحييها 6 شعراء، تبدأ بأمسية للشاعر عبد الله بن راجس أول أيام المعرض، فيما تُقام أمسية للشاعر علي بن حمري يوم الأربعاء.
وفي ثالث أيام معرض الصقور والصيد السعودي، الذي تشارك فيه 250 جهة من 20 دولة، تُقام أمسية للشاعر محمد بن فطيس المري.
أما يوم الجمعة، رابع أيام المعرض، فإن الجمهور على موعد مع قصائد للشاعرين فلاح بن ذروة والشاعر الإماراتي سيف المنصوري، في حين يختتم الشاعر ضيدان بن قضعان الأمسيات يوم السبت 8 ديسمبر.
ويعد معرض الصقور والصيد السعودي أحد أهم المحطات العالمية التي تُعنى بصون التراث الثقافي والوطني وفق رؤية المملكة 2030، حيث يشمل باقة مميزة من الفعاليات، التي تستهدف الزوار سواءً من المتخصصين أو كل أفراد العائلة، وتعمل على تعزيز مكانة المملكة العالمية في تراث الصقارة.
29 نوفمبر 2018 - 21 ربيع الأول 1440
11:55 PM
يحييها 6 شعراء في الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر المقبل
ينظم معرض الصقور والصيد السعودي برنامجًا حافلاً بالفعاليات والدورات وورش العمل والأمسيات الشعرية، حيث يقيم 5 أمسيات شعرية، خلال فترة إقامته من 4 إلى 8 ديسمبر المقبل بالرياض.
وتتضمن أجندة الشعراء 5 أمسيات يحييها 6 شعراء، تبدأ بأمسية للشاعر عبد الله بن راجس أول أيام المعرض، فيما تُقام أمسية للشاعر علي بن حمري يوم الأربعاء.
وفي ثالث أيام معرض الصقور والصيد السعودي، الذي تشارك فيه 250 جهة من 20 دولة، تُقام أمسية للشاعر محمد بن فطيس المري.
أما يوم الجمعة، رابع أيام المعرض، فإن الجمهور على موعد مع قصائد للشاعرين فلاح بن ذروة والشاعر الإماراتي سيف المنصوري، في حين يختتم الشاعر ضيدان بن قضعان الأمسيات يوم السبت 8 ديسمبر.
ويعد معرض الصقور والصيد السعودي أحد أهم المحطات العالمية التي تُعنى بصون التراث الثقافي والوطني وفق رؤية المملكة 2030، حيث يشمل باقة مميزة من الفعاليات، التي تستهدف الزوار سواءً من المتخصصين أو كل أفراد العائلة، وتعمل على تعزيز مكانة المملكة العالمية في تراث الصقارة.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، معرض الصقور والصيد السعودي ينظم 5 أمسيات شعرية بالرياض ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن معرض الصقور والصيد السعودي ينظم 5 أمسيات شعرية بالرياض على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .