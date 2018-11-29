معرض الصقور والصيد السعودي ينظم 5 أمسيات شعرية بالرياض

محمد بن مسعود - الدمام - يحييها 6 شعراء في الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر المقبل

ينظم معرض الصقور والصيد السعودي برنامجًا حافلاً بالفعاليات والدورات وورش العمل والأمسيات الشعرية، حيث يقيم 5 أمسيات شعرية، خلال فترة إقامته من 4 إلى 8 ديسمبر المقبل بالرياض.

وتتضمن أجندة الشعراء 5 أمسيات يحييها 6 شعراء، تبدأ بأمسية للشاعر عبد الله بن راجس أول أيام المعرض، فيما تُقام أمسية للشاعر علي بن حمري يوم الأربعاء.

وفي ثالث أيام معرض الصقور والصيد السعودي، الذي تشارك فيه 250 جهة من 20 دولة، تُقام أمسية للشاعر محمد بن فطيس المري.

أما يوم الجمعة، رابع أيام المعرض، فإن الجمهور على موعد مع قصائد للشاعرين فلاح بن ذروة والشاعر الإماراتي سيف المنصوري، في حين يختتم الشاعر ضيدان بن قضعان الأمسيات يوم السبت 8 ديسمبر.

ويعد معرض الصقور والصيد السعودي أحد أهم المحطات العالمية التي تُعنى بصون التراث الثقافي والوطني وفق رؤية المملكة 2030، حيث يشمل باقة مميزة من الفعاليات، التي تستهدف الزوار سواءً من المتخصصين أو كل أفراد العائلة، وتعمل على تعزيز مكانة المملكة العالمية في تراث الصقارة.