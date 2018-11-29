"الصحة" توضح حقيقة علاج السرطان: لا يعالج كلياً وليس بديلاً للعلاج الجراحي والكيماوي

محمد بن مسعود - الدمام - ‏‫أكدت وزارة الصحة بأنه وإشارةً إلى ما تم تداوله مؤخراً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل بأ‏ن دواء الـVitrakvi هو الاسم التجاري لعلاج Larotrectinib وأن هذا الدواء لا يقوم بعلاج السرطان كلياً أو شفاؤه تماماً من المنشأ كما تم ذكره بل يهدف للسيطرة على نموه وانتشاره لأطول فترة ممكنة ولا يعتبر بديلاً للعلاج الجراحي والكيماوي والعلاج الإشعاعي.

وأبانت الصحة أن مجلة New England الطبية نشرت الدراسة على علاج Larotrectinib وكانت الدراسة في المرحلة الأولى والثانية حيث شملت الدراسة ٥٥ مريضاً من مرضى السرطان والذين لديهم الطفرة الوراثية TRK حيث كانت نسبة الاستجابة الكاملة ١٣% ونسبة الاستجابة الجزئية ٦٢%، علماً أنه لم تستمر هذه الاستجابة فترة طويلة لدى جميع المرضى حيث تطور المرض لدى بعض المشتركين في الدراسة واستمرت الاستجابة في ٣٩% من المرضى بعد السنة الأولى من العلاج كما أن بعض المرضى خضع لعملية جراحية بعد الدواء.

يذكر أن هذا العلاج الجديد تم اعتماده حديثاً من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج حالات محددة من السرطان ممن لديهم نوع محدد من الطفرات الوراثية النادرة (TRK gene) وهذه الطفرة النادرة توجد في بعض الأورام مثل سرطان الغدد اللعابية والدرقية والرئة والأنسجة الضامة وكذلك علاج الحالات التي تحتوي على الطفرة الوراثية ولا تحتمل الجراحة وأيضاً الحالات التي تحتوي على الطفرة الوراثية ولا يوجد لها بديل مناسب للعلاج والحالات التي تطورت بعد العلاج المقرر لها.