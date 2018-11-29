- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع قادة قمة مجموعة الـ20 يتناولون عشاءهم غداً في مسرح بُني قبل 110 أعوام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
يحضر قمة قادة مجموعة العشرين ومرافقوهم مساء غد (الجمعة) في مسرح كولون، أحد المعالم الشهيرة لمدينة بوينس آيرس، عرضاً ثقافياً يعرف بهوية الأرجنتين ثم يتشاركون في عشاء رسمي بالقاعة الذهبية.
يبدأ برنامج المسرح الذي افتتح في عام 1908، بعد الساعة 6 مساءً بقليل، مع وصول القادة والزوجات إلى حفل الاستقبال، وفي الساعة 7:15 مساءً، بعد صورة جماعية يدخل القادة ومرافقوهم القاعة الرئيسية ويشاهدون عرضاً فنياً يضمّ 84 راقصاً على المسرح و75 موسيقياً وفناناً.
وعقب نهاية العرض الثقافي، سينتقل القادة ومرافقوهم إلى القاعة الذهبية للمسرح، التي ستحول إلى قاعة للحفلات الموسيقية والمؤتمرات والمعارض.
وبحسب "ويكيبيديا" فإن مسرح كولون هو دار الأوبرا الرئيسيّة في بوينس أيرس، ويعد من بين أفضل خمسة مسارح في العالم، وصُنف ليحتل المركز الثالث كأفضل دار أوبرا في العالم وفقاً لمؤسسة ناشونال جيوغرافيك.
ويضمن مبنى دار الأوبرا قرابة 2,500 مقعد، وقاعة تستوعب 1,000 شخص، والمسرح من المعالم المعماريّة لبوينس أيرس ومن مواقع الجذب السياحي المهمة فيها.
قادة قمة مجموعة الـ20 يتناولون عشاءهم غداً في مسرح بُني قبل 110 أعوامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-29
يحضر قمة قادة مجموعة العشرين ومرافقوهم مساء غد (الجمعة) في مسرح كولون، أحد المعالم الشهيرة لمدينة بوينس آيرس، عرضاً ثقافياً يعرف بهوية الأرجنتين ثم يتشاركون في عشاء رسمي بالقاعة الذهبية.
يبدأ برنامج المسرح الذي افتتح في عام 1908، بعد الساعة 6 مساءً بقليل، مع وصول القادة والزوجات إلى حفل الاستقبال، وفي الساعة 7:15 مساءً، بعد صورة جماعية يدخل القادة ومرافقوهم القاعة الرئيسية ويشاهدون عرضاً فنياً يضمّ 84 راقصاً على المسرح و75 موسيقياً وفناناً.
وعقب نهاية العرض الثقافي، سينتقل القادة ومرافقوهم إلى القاعة الذهبية للمسرح، التي ستحول إلى قاعة للحفلات الموسيقية والمؤتمرات والمعارض.
وبحسب "ويكيبيديا" فإن مسرح كولون هو دار الأوبرا الرئيسيّة في بوينس أيرس، ويعد من بين أفضل خمسة مسارح في العالم، وصُنف ليحتل المركز الثالث كأفضل دار أوبرا في العالم وفقاً لمؤسسة ناشونال جيوغرافيك.
ويضمن مبنى دار الأوبرا قرابة 2,500 مقعد، وقاعة تستوعب 1,000 شخص، والمسرح من المعالم المعماريّة لبوينس أيرس ومن مواقع الجذب السياحي المهمة فيها.
29 نوفمبر 2018 - 21 ربيع الأول 1440
11:42 PM
يعد من بين أفضل خمسة مسارح في العالم
يحضر قمة قادة مجموعة العشرين ومرافقوهم مساء غد (الجمعة) في مسرح كولون، أحد المعالم الشهيرة لمدينة بوينس آيرس، عرضاً ثقافياً يعرف بهوية الأرجنتين ثم يتشاركون في عشاء رسمي بالقاعة الذهبية.
يبدأ برنامج المسرح الذي افتتح في عام 1908، بعد الساعة 6 مساءً بقليل، مع وصول القادة والزوجات إلى حفل الاستقبال، وفي الساعة 7:15 مساءً، بعد صورة جماعية يدخل القادة ومرافقوهم القاعة الرئيسية ويشاهدون عرضاً فنياً يضمّ 84 راقصاً على المسرح و75 موسيقياً وفناناً.
وعقب نهاية العرض الثقافي، سينتقل القادة ومرافقوهم إلى القاعة الذهبية للمسرح، التي ستحول إلى قاعة للحفلات الموسيقية والمؤتمرات والمعارض.
وبحسب "ويكيبيديا" فإن مسرح كولون هو دار الأوبرا الرئيسيّة في بوينس أيرس، ويعد من بين أفضل خمسة مسارح في العالم، وصُنف ليحتل المركز الثالث كأفضل دار أوبرا في العالم وفقاً لمؤسسة ناشونال جيوغرافيك.
ويضمن مبنى دار الأوبرا قرابة 2,500 مقعد، وقاعة تستوعب 1,000 شخص، والمسرح من المعالم المعماريّة لبوينس أيرس ومن مواقع الجذب السياحي المهمة فيها.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، قادة قمة مجموعة الـ20 يتناولون عشاءهم غداً في مسرح بُني قبل 110 أعوام ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن قادة قمة مجموعة الـ20 يتناولون عشاءهم غداً في مسرح بُني قبل 110 أعوام على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .