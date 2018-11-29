قادة قمة مجموعة الـ20 يتناولون عشاءهم غداً في مسرح بُني قبل 110 أعوام

محمد بن مسعود - الدمام - يعد من بين أفضل خمسة مسارح في العالم

يحضر قمة قادة مجموعة العشرين ومرافقوهم مساء غد (الجمعة) في مسرح كولون، أحد المعالم الشهيرة لمدينة بوينس آيرس، عرضاً ثقافياً يعرف بهوية الأرجنتين ثم يتشاركون في عشاء رسمي بالقاعة الذهبية.

يبدأ برنامج المسرح الذي افتتح في عام 1908، بعد الساعة 6 مساءً بقليل، مع وصول القادة والزوجات إلى حفل الاستقبال، وفي الساعة 7:15 مساءً، بعد صورة جماعية يدخل القادة ومرافقوهم القاعة الرئيسية ويشاهدون عرضاً فنياً يضمّ 84 راقصاً على المسرح و75 موسيقياً وفناناً.

وعقب نهاية العرض الثقافي، سينتقل القادة ومرافقوهم إلى القاعة الذهبية للمسرح، التي ستحول إلى قاعة للحفلات الموسيقية والمؤتمرات والمعارض.

وبحسب "ويكيبيديا" فإن مسرح كولون هو دار الأوبرا الرئيسيّة في بوينس أيرس، ويعد من بين أفضل خمسة مسارح في العالم، وصُنف ليحتل المركز الثالث كأفضل دار أوبرا في العالم وفقاً لمؤسسة ناشونال جيوغرافيك.

ويضمن مبنى دار الأوبرا قرابة 2,500 مقعد، وقاعة تستوعب 1,000 شخص، والمسرح من المعالم المعماريّة لبوينس أيرس ومن مواقع الجذب السياحي المهمة فيها.