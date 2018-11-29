عام / أمطار على منطقة تبوك
تبوك 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واس
هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى غزيرة على محافظة تيماء ومراكزها، شملت مركز مديسيس وضواحيه ( السعالوه والبياضنية ) , وعلى مركز العسافيه شملت المريوا والمليسا وعروس ومعدى والمتاهه ورجوم الخدام والمهيدية والغضيات وقارة العلع وأبو هضبة , وعلى مركز الكتيب شملت السنانيات والبتراء وغضيات الهيئة وشهيبة والدفافيات وخولة وابرق الرمث وحلوان والمصبح, وعلى مركز ابيط شملت أبو أذن ونازية وصبيح وابيط النخيل , ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم .
كما هطلت أمطار على محافظة الوجه ومراكزها , شملت مركز النشيفة و الكر و بداء والخرباء والسديد وأبو راكه.
فيما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز رحيب التابع لمنطقة تبوك شملت هجرة البيضاء.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
// انتهى //
23:12ت م
0258
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / أمطار على منطقة تبوك على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .