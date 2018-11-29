السعودية اليوم / الضمان الصحي يستكمل الربط الإلكتروني للتأمين الصحي الإلزامي على السعوديين في القطاع الخاص

الرياض 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسكشف مجلس الضمان الصحي التعاوني عن استكمال المتطلبات الإلكترونية لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي على جميع السعوديين العاملين بالقطاع الخاص وأفراد أسرهم ابتداءً من مطلع العام القادم ، وذلك عند إصدار او تجديد وثائق التأمين الصحي.وقال أمين عام المجلس محمد بن سليمان الحسين : إن المجلس أنهى استكمال الجوانب التقنية والفنية للربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني للتحقق من عدد العاملين المسجلين في قوائم القطاع الخاص لدى كل شركة ومؤسسة وكذلك أعداد أفراد أسرهم ، بهدف التأكد من التزام أصحاب العمل بالقطاع الخاص بتوفير التأمين الصحي على جميع السعوديين العاملين لديه وأفراد أسرهم ، مبيناً أن الأسرة تشمل (الزوجات، البنات غير المتزوجات، الأبناء الذكور ما دون 25 عاماً) حسب اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحيوأشار إلى أن الربط سيتم تطبيقه على جميع الوثائق الجديدة أو المجددة مطلع عام 2019م .وعبر الحسين عن شكره و تقديره لمدير عام مركز المعلومات الوطني اللواء الدكتور طارق بن عبدالله الشدي لدوره الفاعل في هذا الإنجاز من خلال رفع مستوى التواصل و التنسيق بين المركز و المجلس و المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مما كان له بالغ الأثر في تطوير البنى التحتية واستكمال آليات الربط، التي عززت من قدرات التحول الرقمي .ونوه بأن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية المجلس حيال تغطية جميع الشرائح المستهدفة بالنظام من خلال التحول الرقمي وتحسين العمليات التشغيلية الأساسية للتعاملات الإلكترونية كافة مع جميع الأطراف ذات العلاقة التأمينية، مما يعزز أدوات الحوكمة ويسهم في استقرار وزيادة السعة الاستيعابية وسلامة سوق التأمين الصحي، وكذلك استثمار التقنية في رفع مستوى الأداء التنظيمي والإشرافي والرقابي للمجلس .// انتهى //22:58ت م0254