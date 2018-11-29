السعودية | خالد بن سلمان : المملكة ومصر جناحي الأمة العربية ومركز ثقلهما ومستقبل العلاقة سوف يمضي لآفاق أوسع

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:50 مساءً, 29 نوفمبر 2018 م المناطق - الرياض قال الأمير خالد بن سلمان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، إن زيارة ولي العهد لجمهورية مصر العربية تأكيد على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين. وأضاف عبر «تويتر»: «المملكة ومصر جناحي الأمة العربية ومركز ثقلهما ومستقبل العلاقة سوف يمضي لآفاق أوسع».

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