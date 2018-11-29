شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة جوائز «القاهرة السينمائي» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفائزين بجوائز الدورة الأربعين، التي أُقيمت فعالياتها، في الفترة من 20 حتى 29 من شهر نوفمبر الجاري.

وحازت مصر على عديد من الجوائز عبر الأعمال والفنانين المشاركين باسمها في المهرجان، إذ نجح فيلم «ورد مسموم» في حصد 3 جوائز، بينما تمكّن الفنان شريف دسوقي من اقتناص جائزة أحسن ممثل عن فيلمه «ليل خارجي».

وذهبت جائزة صندق الأمم المتحدة للشباب لفيلم "ورد مسموم" (مصر)، أما جائزة لجنة التحكيم الخاصة، حصدها فيلم "هي" (كوسوفو، فرنسا)، وجائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير ذهبت لفيلم "إخوان" (كندا، تونس، السويد).

وحصد الفيلم اللبناني "طرس.. رحلة الصعود إلى المرئي" إخراج غسان حلواني، جائزة فتحي فرج لأحسن إسهام فني.

أما جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم، ذهبت لفيلم "آجا" إخراج ميلكو لازاروف (بلغاريا، ألمانيا، فرنسا).

وفي مسابقة آفاق السينما العربية، حصد جائزة صلاح أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة)، فيلم "ورد مسموم" إخراج أحمد فوزي صالح (مصر)، جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي،

لفيلم "فتوى" إخراج محمود بن محمود (تونس)، وجائزة أحسن فيلم عربي، مقدمة من تيك تيوك بقيمة 15 ألف دولار، ذهبت أيضا لـ"ورد مسموم" (مصر).

أما جائزة الإتحاد الدولي للنقاد (فيبريسى) – في ذكرى سمير فريد- حصدها فيلم "ليلة الأثني عشر عامًا" إخراج ألفارو بريخنر (أوروجواي، الأرجنتين، إسبانيا).

وفي المسابقة الدولية للمهرجان، ذهبت جائزة أحسن إسهام فني، لفيلم "الزوجة الثالثة" إخراج آش مايفير (فيتنام)، وجائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو، حصدها "طيور المعبر" إخراج كريستينا جاليدو وتشيرو جويرا، سيناريو ماريا كاميلا آرياس وجاك تولموند فيدال (كولومبيا، الدنمارك، المكسيك).

أما جائزة أحسن ممثلة في المهرجان، حصدتها صوفيا ساموشي، عن فيلم "ذات يوم" إخراج صوفيا سيلاجي (المجر)، وجائزة أحسن ممثل في المهرجان، ذهبت لشريف دسوقي – عن "ليل/ خارجي" إخراج أحمد عبد الله السيد (مصر)

الهرم البرونزي لأحسن فيلم عمل أول أو ثاني، حصدها "طاعة" إخراج جايمي جونز (بريطانيا)،

الهرم الفضي، جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأحسن مخرج، حصدها "مانتا راي" إخراج بوتيفونج أرونفينج (تايلاند، فرنسا، الصين)، و"دونباس" إخراج سيرجي لوزنتسا (ألمانيا، أوكرانيا، فرنسا).

والهرم الذهبي لأحسن مخرج، تُمنح للمنتج، ذهبت لـ "ليلة الأثني عشر عامًا" إخراج ألفارو بريخنر (أوروجواي، الأرجنتين، إسبانيا).