الان تتابع “الصحة” تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول دواء لعلاج السرطان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

كشفت وزارة الصحة حقيقة ما يتم تداوله حول دواء لعلاج السرطان.

وقالت الوزارة في بيان: ” إشارةً إلى ماتم تداوله مؤخراً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل فقد أوضحت الصحة أ‏ن دواء الـVitrakvi هو الإسم التجاري لعلاجLarotrectinib

وأن هذا الدواء لا يقوم بعلاج السرطان كلياً او شفاؤه تماماً من المنشأ كما تم ذكره بل يهدف للسيطرة على نموه وإنتشاره لأطول فترة ممكنة ولا يعتبر بديلاً للعلاج الجراحي والكيماوي والعلاج الإشعاعي .

وأبانت الصحة أن مجلة New England الطبية نشرت الدراسة على علاج Larotrectinib وكانت الدراسة في المرحلة الأولى والثانية حيث شملت الدراسة ٥٥ مريض من مرضى السرطان والذين لديهم الطفرة الوراثية TRK حيث كانت نسبة الإستجابة الكاملة ١٣% ونسبة الإستجابة الجزئية ٦٢% ، علماً انه لم تستمر هذه الإستجابة فترة طويلة لدى جميع المرضى حيث تطور المرض لدى بعض المشتركين في الدراسة وأستمرت الإستجابة في ٣٩ % من المرضى بعد السنة الأولى من العلاج كما أن بعض المرضى خضع لعملية جراحية بعد الدواء .

يذكر أن هذا العلاج الجديد تم إعتماده حديثاً من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج حالات محددة من السرطان ممن لديهم نوع محدد من الطفرات الوراثية النادرة (TRK gene)وهذه الطفرة النادرة توجد في بعض الأورام مثل سرطان الغدد اللعابية والدرقية والرئة والأنسجة الضامة وكذلك علاج الحالات التي تحتوي على الطفرة الوراثيةو لا تحتمل الجراحة وأيضاً الحالات التي تحتوي على الطفرة الوراثية و لايوجد لها بديل مناسب للعلاج والحالات التي تطورت بعد العلاج المقرر لها،