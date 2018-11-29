الان تتابع شاهد.. استخراج إصبع طفل اُحتجز في “صفاية مروش” في مكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات تمكنت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من استخراج إصبع طفل يبلغ من العمر سنة ونصف احتجز بداخل صفاية “ مروش “ وأكد الدفاع المدني أن العملية تمت بمساندة فريق طبي وأن الطفل بصحة جيدة .

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