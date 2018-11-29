شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان: السعودية ومصر جناحي الأمة العربية ومركز ثقلها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد الأمير خالد بن سلمان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن زيارة ولي العهد لجمهورية مصر العربية تأكيد على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

وأضاف عبر حسابه في «تويتر»، أن المملكة ومصر جناحي الأمة العربية ومركز ثقلهما ومستقبل العلاقة سوف يمضي لآفاق أوسع.