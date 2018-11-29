شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» ينفي المزاعم الحوثية باستهداف موقع عسكري سعودي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" ( جدة)

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، استهداف منصة إطلاق صاروخ باليستي في محافظة صعدة بمديرية الصفراء، حاولت من خلالها المليشيا الحوثية الإرهابية إطلاق صاروخ باليستي باتجاه المملكة، لافتة إلى أنه تم في حينه اكتشاف منصة الإطلاق وتدميرها في وقت قياسي.

وكانت المليشيا الحوثية قد ادعت عبر منصاتها الإعلامية المضللة استهداف موقع عسكري سعودي ووجود خسائر بالأرواح والمعدات.

وينفي التحالف صحة ما تدعيه المليشيا الحوثيه الإرهابية التي تحاول الزج بمقاتليها ومناصريها إلى معركة خاسرة، وبدون هذه الخدع والأكاذيب لن تستطيع إقناع من يتعاطف معها بواقعها وموقفها المهزوم عسكرياً ونفسياً.