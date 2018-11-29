شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة بالأرجنتين: زيارة ولي العهد نقطة تحول في مسار العلاقات بين البلدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأرجنيتين رياض الخنيني أن العلاقات السعودية - الأرجنتينية هي علاقات قديمة بدأت منذ عام 1946، مشيراً إلى أنها علاقات ودية قائمة على الاحترام والتوافق تجاه العديد من القضايا الدولية.

ووصف السفير الخنيني العلاقات الاقتصادية بين البلدين بالجيدة مؤملاً أن تشهد مزيداً من التطور، وقال إن زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان للأرجنتين هي نقطة تحول في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، وسوف ترتقي بها إلى أفقٍ رحب.

وأوضح السفير الخنيني أن الأرجنتين هي ثاني أقوى اقتصاد في أمريكا اللاتينية بعد البرازيل، ووجهة سياحية بارزة ولديها الخدمات اللوجستية اللازمة للسياحة.