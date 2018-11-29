شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: بدء العمل في أول عيادة تخصصية لمرضى «السلياك» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أشواق الطويرقي (مكة المكرمة)

أعلنت صحة مكة المكرمة عن بدء العمل في أول العيادات التخصصية بمسمى عيادة السلياك بمستشفى الملك عبد العزيز لفئة البالغين والتي تشتمل على عيادة فحص، وعيادة طبيب للسلياك، وعيادة تغذية للسلياك، حيث ستقوم عيادات السلياك بالكشف المبكر لمرضى «حساسية الجلوتين» وتقديم النصائح التغذوية لهم.

وأوضحت صحة مكة المكرمة أنه سيتم تدشين عيادة طبيب وعيادة تغذية السلياك للأطفال بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة وستكون هذه العيادات هي العيادات المرجعية التخصصية لمكة المكرمة، والتي يتم إحالة المرضى من مستشفيات مكة المكرمة إليها حسب الفئة العمرية وصرف المنتجات الغذائية الخالية من الجلوتين له.