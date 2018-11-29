شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يطّلع على برنامج تطوير وزارة الداخلية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

استقبل أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الخميس)، الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية الدكتور زيدان بن خلف العنزي، وفريق العمل الخاص في البرنامج.

وفي بداية اللقاء استمع الأمير بدر بن سلطان من الدكتور العنزي لشرح مفصل عن البرامج المقدمة من خلال برنامج تطوير وزارة الداخلية، وأهدافها وخطة الأداء المستقبلي للوزارة ودور إمارات المناطق في ذلك، وتصميم وتنفيذ إستراتيجيات شاملة لتطوير وتحقيق منظومة عمل مؤسسي من خلال الاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات والتجارب المحلية والعالمية لرفع كفاءة الإنفاق في جميع أعمال منظومة وزارة الداخلية في مناطق المملكة كافة، مؤكدا حرص وزارة الداخلية على مشاركة الجميع في إمارات المناطق في هذا البرنامج الذي يأتي في إطار الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين ووضع بصمة نجاح لمستقبل واعد بإذن الله.

ونوه أمير منطقة الجوف بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وبمتابعة مباشرة من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز لإمارات المناطق عبر البرامج التطويرية، وخصوصاً ما يتعلق بما يُقدم من خدمات للمواطنين والمواطنات، مؤكداً أن مثل هذه البرامج ستسهم في تنمية المناطق وتحسين الأداء بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.