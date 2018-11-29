"العجيمي" مديرًا للعلاقات العامة ومشرفًا على المراسم بإمارة حائل

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد ،قرارًا يقضي بتكليف ضيف الله صالح العجيمي مديرًا لإدارة العلاقات العامة والإعلام ،‏ومشرفًا عامًا على إدارة الاستقبال والمراسم، ‏بإمارة المنطقة.

ويعد "‏العجيمي" من الكوادر المتدربة على المراسم، وذا خِبرة واسعة في ذلك بعد خدمة أكثر من عشر سنوات قضاها مديرًا للشؤون الخاصة بإمارة منطقة المدينة المنورة.