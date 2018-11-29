"العجيمي" مديرًا للعلاقات العامة ومشرفًا على المراسم بإمارة حائل

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد ،قرارًا يقضي بتكليف ضيف الله صالح العجيمي مديرًا لإدارة العلاقات العامة والإعلام ،ومشرفًا عامًا على إدارة الاستقبال والمراسم، بإمارة المنطقة.
ويعد "العجيمي" من الكوادر المتدربة على المراسم، وذا خِبرة واسعة في ذلك بعد خدمة أكثر من عشر سنوات قضاها مديرًا للشؤون الخاصة بإمارة منطقة المدينة المنورة.
"العجيمي" مديرًا للعلاقات العامة ومشرفًا على المراسم بإمارة حائلخالد السليمي الخليج 365 2018-11-29
أصدر أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد ،قرارًا يقضي بتكليف ضيف الله صالح العجيمي مديرًا لإدارة العلاقات العامة والإعلام ،ومشرفًا عامًا على إدارة الاستقبال والمراسم، بإمارة المنطقة.
ويعد "العجيمي" من الكوادر المتدربة على المراسم، وذا خِبرة واسعة في ذلك بعد خدمة أكثر من عشر سنوات قضاها مديرًا للشؤون الخاصة بإمارة منطقة المدينة المنورة.
29 نوفمبر 2018 - 21 ربيع الأول 1440
11:02 PM
أصدر أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد ،قرارًا يقضي بتكليف ضيف الله صالح العجيمي مديرًا لإدارة العلاقات العامة والإعلام ،ومشرفًا عامًا على إدارة الاستقبال والمراسم، بإمارة المنطقة.
ويعد "العجيمي" من الكوادر المتدربة على المراسم، وذا خِبرة واسعة في ذلك بعد خدمة أكثر من عشر سنوات قضاها مديرًا للشؤون الخاصة بإمارة منطقة المدينة المنورة.
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المصدر : الخليج 365
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