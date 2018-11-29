الجهات المعنية تباشر حالة طعن بقاعة أفراح في خميس مشيط

محمد بن مسعود - الدمام - وجّهت إليه طعنة مباشرة في الرقبة

تباشر الجهات المعنية بمحافظة خميس مشيط قضية طعن أحد الأشخاص بقاعة أفراح في المحافظة، بعد أن تعرض لطعنة مباشرة في الرقبة نُقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت المصادر إلى أن شخصاً قدم إلى أحد المستشفيات الخاصة كان قد تعرض للطعن في رقبته في أحد قصور الأفراح التابعة لمحافظة خميس مشيط، حيث وجّهت إليه طعنة مباشرة بالرقبة لتقوم بعدها الجهات المعنية بمباشرة الحالة وإجراء الإجراءات المناسبة.