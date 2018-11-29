- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع الجهات المعنية تباشر حالة طعن بقاعة أفراح في خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تباشر الجهات المعنية بمحافظة خميس مشيط قضية طعن أحد الأشخاص بقاعة أفراح في المحافظة، بعد أن تعرض لطعنة مباشرة في الرقبة نُقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.
وأشارت المصادر إلى أن شخصاً قدم إلى أحد المستشفيات الخاصة كان قد تعرض للطعن في رقبته في أحد قصور الأفراح التابعة لمحافظة خميس مشيط، حيث وجّهت إليه طعنة مباشرة بالرقبة لتقوم بعدها الجهات المعنية بمباشرة الحالة وإجراء الإجراءات المناسبة.
الجهات المعنية تباشر حالة طعن بقاعة أفراح في خميس مشيطسعود الدعجاني الخليج 365 2018-11-29
تباشر الجهات المعنية بمحافظة خميس مشيط قضية طعن أحد الأشخاص بقاعة أفراح في المحافظة، بعد أن تعرض لطعنة مباشرة في الرقبة نُقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.
وأشارت المصادر إلى أن شخصاً قدم إلى أحد المستشفيات الخاصة كان قد تعرض للطعن في رقبته في أحد قصور الأفراح التابعة لمحافظة خميس مشيط، حيث وجّهت إليه طعنة مباشرة بالرقبة لتقوم بعدها الجهات المعنية بمباشرة الحالة وإجراء الإجراءات المناسبة.
29 نوفمبر 2018 - 21 ربيع الأول 1440
10:59 PM
وجّهت إليه طعنة مباشرة في الرقبة
تباشر الجهات المعنية بمحافظة خميس مشيط قضية طعن أحد الأشخاص بقاعة أفراح في المحافظة، بعد أن تعرض لطعنة مباشرة في الرقبة نُقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.
وأشارت المصادر إلى أن شخصاً قدم إلى أحد المستشفيات الخاصة كان قد تعرض للطعن في رقبته في أحد قصور الأفراح التابعة لمحافظة خميس مشيط، حيث وجّهت إليه طعنة مباشرة بالرقبة لتقوم بعدها الجهات المعنية بمباشرة الحالة وإجراء الإجراءات المناسبة.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، الجهات المعنية تباشر حالة طعن بقاعة أفراح في خميس مشيط ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن الجهات المعنية تباشر حالة طعن بقاعة أفراح في خميس مشيط على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .