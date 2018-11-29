البلطان موضحاً: لم نتلق أي عرض فرنسي للعمار واقول للشبابيين .. موعدنا الشتوية

محمد بن مسعود - الدمام - قال إنه سيسحب عرض هتان والخيبري إذا لم يتحسن مستواهما

أكد رئيس نادي الشباب خالد البلطان أن إدارته لم تتلق أي عرض رسمي من أي ناد فرنسي بخصوص اللاعب تركي العمار، وأن اللا عب لا زال شبابياً ، وهو لاعب واعد يحظى بفرصة المشاركة مع الفريق الأول في دوري كبير على مستوى عال وعالمي بصفة أساسية أفضل له من أن يلعب في ناد أوروبي أو غير أوروبي ويشارك احتياطياً؛ ما قد يتسبب في ضياع موهبته ونحن في مفاوضات نهائية معه لتوقيع العقد.

وعن تجديد عقد اللاعب هتان باهبري قال الرئيس الشبابي: اسألوا اللاعب ماذا قدم لفريق الشباب؟ ونحن بالإدارة قدمنا عقدا للاعب، ولكن إذا استمر مستواه وزميله عبدالله الخيبري بهذا الشكل فإنني سأسحب عرضي؛ لأن مصلحة الشباب فوق كل اعتبار؛ لأن التقييم لدينا يعتمد على الأداء داخل المستطيل الأخضر".

وأضاف : البعض ينتقدنا لماذا نقول إن موعدنا فترة الانتقالات الشتوية؟ أحب أقول لهم: بالتأكيد شاهدتم مباراة اليوم بأن الفريق المنافس (الاتفاق) كان مسلما لنا المباراة لكننا لم نستطع الوصول؛ لأننا نعاني من مشكلة عقم هجومي متمثل في عدم التسجيل؛ فهذا الشيء غريب جداً.

وتابع: الفريق ينقصه بعض العناصر ولا سيما في خط المقدمة؛ حتى يستطيع القيام بالعملية الهجومية بشكل أكبر، ولكن للآسف فريقنا ليس بالفريق الذي يستطيع المنافسة حتى يسعد عشاقه؛ حيث يوجد لدينا خلل ومشكلة في خط الهجوم فليس من المعقول في 11 مباراة سجلنا 12 هدفا فقط، أعتقد أنه معدل غير جيد.

وأوضح البلطان أن تعادل فريقه مع الاتفاق ضمن الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان كان بطعم الهزيمة. مقدماً اعتذاره لجماهير ناديه، قائلاً: ليس بالإمكان عمل أكثر مما كان، هذا فريقنا الذي وجدناه وطموحنا أن ينهي الدور الأول بنتائج إيجابية وفي الدور الثاني لنا كلام ثان.

وطالب البلطان الجماهير الشبابية بعدم الانزعاج، قائلاً : هذا نتاج خاطئ في فترة الانتقالات الصيفية لا بد أن نتحمل؛ فأنا أكثر شخص متضرر من ذلك وأشعر بسوء الحال وبضغط كبير، لكن لا يوجد باليد حيلة فنحن لا نملك عصا سحرية تستطيع عمل التغيير، لكن موعدنا الشتوية إن شاء الله .

وأشار إلى أن الفريق عانى في الفترة الماضية من الإيقافات مثلما حدث مع جمال بلعمري والإصابات، خاصة التي ألمت باللاعب حسن الراهب الذي لو كان موجوداً معنا لحل الكثير من المشاكل الهجومية؛ فهو غائب من ثلاث مباريات بسبب إصابته بتمدد العضلة، وإن شاء الله سيكون جاهزا في المباراة القادمة .

وكشف البلطان أن الشباب بعد الفترة الشتوية سيكون ندا عنيدا وقويا لجميع الفرق، صحيح أننا الآن في المركز الخامس وهو ليس بطموحنا ولا طموح أي مشجع شبابي حتى إذا اعتاد الفريق على ذلك في المواسم الماضية، فهذا الشيء لا يصلح لنا ولا لإدارتنا، وواجبنا إسعاد كل شبابي، وسنعمل في فترة الانتقالات القادمة على تغيير 5 لاعبين على الأقل منها 3 أو 4 أجانب حسب ما تنتهي إليه المفاوضات .