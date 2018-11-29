الأرجنتين تعلن البرنامج الرسمي لقمة الـ20.. والتنمية العادلة والمستدامة تتصدر الأولويات

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق تحت شعار "وضع الشعوب في المقام الأول"

أعلنت الأرجنتين اليوم (الخميس) البرنامج الرسمي لقمة مجموعة العشرين، التي تنطلق في العاصمة بوينس آيرس غداً، وتستمر لمدة يومين.

وأفاد الموقع الإلكتروني المخصص لنشر أخبار القمة، بأن 38 من رؤساء وفود العمل سيتناقشون على مدار يومين؛ لبناء توافقات على نتائج 80 اجتماعاً تحضيرياً سبقت القمة، مضيفاً أن المناقشات تهدف إلى التوصل لوثيقة نهائية تركز على التنمية العادلة والمستدامة.

وأوضح "الموقع" أن البرنامج الرسمي للقمة التي تعقد تحت شعار "مستقبل عادل ومستدام"، سيبدأ غداً (الجمعة) في تمام الساعة العاشرة صباحاً مع وصول القادة إلى "كوستا سالغيرو"، وهي منشأة تقع على حافة نهر ريو دي لا بلاتا، جرى اختيارها كمقر للقمة.

وأضاف أن الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري سيفتتح الجلسة العامة للقمة في الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت الأرجنتين، بعد التقاط صورة جماعية للقادة المشاركين في القمة.

وبين أن الكلمات الافتتاحية للقادة ستبث عبر قناة القمة على "يوتيوب"، وستنتهي مناقشات اليوم الأول في الساعة 45: 16، مضيفاً أن المناقشات ستدور تحت شعاري "وضع الشعوب في المقام الأول" و"بناء توافق في الآراء".

وأشار "الموقع" إلى أن القادة ومرافقيهم سيحضرون بعد الساعة 6:00 مساءً حدثاً ثقافياً في Teatro Colón، أحد رموز مدينة بوينس آيرس، حيث سيشاهدون عرضاً ثقافياً عن هوية الأرجنتين، ثم يشتركون في عشاء رسمي.

وذكر أن النشاط الرسمي للقمة سيُستأنف يوم السبت مع مناقشات الجلسة العامة ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، يليها غداء عمل تحت شعار "الاستفادة من الفرص".

وأضاف أنه بمجرد انتهاء المناقشات في الساعة 2:45 مساءً سيعقد الرئيس ماكري مؤتمراً صحفياً للإعلان عن النتائج الرئيسية للقمة.