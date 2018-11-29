"الاعتماد الأكاديمي" يوقع عقدا مع جامعة القصيم لتنفيذ مشروع الدراسة التقويمية

محمد بن مسعود - الدمام - شمل 16 برنامجا متنوعا بجانب اعتماد عينة من فروع الجامعة

وقّع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي اليوم الخميس 21 ربيع أول الموافق 29 نوفمبر، عقدًا مع جامعة القصيم لتنفيذ مشروع الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي، وذلك في مقر المركز بمدينة الرياض.

وتفصيلا، ينص العقد الموقّع على تنفيذ المركز لمشروع الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي لستة عشر برنامجا هي: برنامج العلاج الطبيعي من كلية التأهيل الطبي، وبرنامج التمريض من كلية التمريض، وبرنامج الإدارة الصحية بكلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية بالبكيرية، وبرنامج الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وبرنامج تقنيات الأشعة، وبرنامج علوم المختبرات الطبية من كلية العلوم الطبية التطبيقية، وبرنامج الماجستير في الفقه، وبرنامج الماجستير في أصول الفقه، وبرنامج الدكتوراه في الفقه من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وبرنامج الماجستير في تقنيات التعليم، وبرنامج الماجستير في أصول التربية، وبرنامج الماجستير في الإدارة التربوية، وبرنامج الماجستير في علم النفس من كلية التربية، وبرنامج الماجستير في السنة، وبرنامج الماجستير في العقيدة وبرنامج الماجستير في القرآن من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية.

وشمل العقد أيضًا تنفيذ مشروع تجديد الاعتماد المؤسسي للجامعة وعينة من فروعها.

ووقّع العقد من جانب المركز المدير التنفيذي الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي، ومن جانب الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود مدير الجامعة، كما حضر التوقيع عدد من مسؤولي المركز والجامعة.

وقدم "الجبيلي" شكره لمدير جامعة القصيم ومنسوبيها على هذه الخطوة، مؤكداً أن اعتماد المؤسسات التعليمية مؤسسياً أو برامجياً يتضمن بناءً حقيقياً للقدرات البشرية لمنسوبيها، ورفع خبراتهم ومهاراتهم في مجال الجودة، بما يؤهل منسوبي هذه المؤسسات التعليمية إلى إدارة نظام جودة حقيقي يتوج أعمالهم وجهودهم بالحصول على الاعتماد الأكاديمي، ويسهم في تلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر البشرية المميزة؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030م التي تدعو إلى صنع مجتمع معرفي مؤهل.