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محمد بن مسعود - الدمام - "آل مخلص" يرزق بـ محمد صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-29 رزق رئيس بلدية الجموم فيصل بن حمدان آل مخلص بمولود وتم تسميته محمد، جعله الله من مواليد السعادة. 29 نوفمبر 2018 - 21 ربيع الأول 1440 10:46 PM رزق رئيس بلدية الجموم فيصل بن حمدان آل مخلص بمولود وتم تسميته محمد، جعله الله من مواليد السعادة. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "آل مخلص" يرزق بـ محمد ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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