- 1/3
- 2/3
- 3/3
انت الان تتابع "بلدية غميقة" بالليث ترصد الممتلكات العامة بـ30 كاميرا مراقبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
انتهت بلدية مركز غميقة شرق محافظة الليث من تركيب عدد ٣٠ كاميرا مراقبة في عدة مواقع، وترتبط تلك الكاميرات بغرفة التحكم والسيطرة من خلال شاشات موزعة على مكاتب الموظفين المختصين لرصد أي ممارسات خاطئة قد تحصل في حينه.
ويأتي ذلك ضمن خطط البلدية التطويرية في الحفاظ على أمن وسلامات الممتلكات العامة للدولة، والاستفادة من التقنية الحديثة في مكافحة الجريمة وعمليات العبث والتخريب في الممتلكات العامة مثل الحدائق والمنتزهات والشوارع والمرافق البلدية.
"بلدية غميقة" بالليث ترصد الممتلكات العامة بـ30 كاميرا مراقبةعوض الفهمي الخليج 365 2018-11-29
انتهت بلدية مركز غميقة شرق محافظة الليث من تركيب عدد ٣٠ كاميرا مراقبة في عدة مواقع، وترتبط تلك الكاميرات بغرفة التحكم والسيطرة من خلال شاشات موزعة على مكاتب الموظفين المختصين لرصد أي ممارسات خاطئة قد تحصل في حينه.
ويأتي ذلك ضمن خطط البلدية التطويرية في الحفاظ على أمن وسلامات الممتلكات العامة للدولة، والاستفادة من التقنية الحديثة في مكافحة الجريمة وعمليات العبث والتخريب في الممتلكات العامة مثل الحدائق والمنتزهات والشوارع والمرافق البلدية.
29 نوفمبر 2018 - 21 ربيع الأول 1440
10:08 PM
للاستفادة من التقنية في مكافحة العبث والتخريب بالمرافق البلدية
انتهت بلدية مركز غميقة شرق محافظة الليث من تركيب عدد ٣٠ كاميرا مراقبة في عدة مواقع، وترتبط تلك الكاميرات بغرفة التحكم والسيطرة من خلال شاشات موزعة على مكاتب الموظفين المختصين لرصد أي ممارسات خاطئة قد تحصل في حينه.
ويأتي ذلك ضمن خطط البلدية التطويرية في الحفاظ على أمن وسلامات الممتلكات العامة للدولة، والاستفادة من التقنية الحديثة في مكافحة الجريمة وعمليات العبث والتخريب في الممتلكات العامة مثل الحدائق والمنتزهات والشوارع والمرافق البلدية.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "بلدية غميقة" بالليث ترصد الممتلكات العامة بـ30 كاميرا مراقبة ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن "بلدية غميقة" بالليث ترصد الممتلكات العامة بـ30 كاميرا مراقبة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .