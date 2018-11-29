"بلدية غميقة" بالليث ترصد الممتلكات العامة بـ30 كاميرا مراقبة

محمد بن مسعود - الدمام - للاستفادة من التقنية في مكافحة العبث والتخريب بالمرافق البلدية

انتهت بلدية مركز غميقة شرق محافظة الليث من تركيب عدد ٣٠ كاميرا مراقبة في عدة مواقع، وترتبط تلك الكاميرات بغرفة التحكم والسيطرة من خلال شاشات موزعة على مكاتب الموظفين المختصين لرصد أي ممارسات خاطئة قد تحصل في حينه.

ويأتي ذلك ضمن خطط البلدية التطويرية في الحفاظ على أمن وسلامات الممتلكات العامة للدولة، والاستفادة من التقنية الحديثة في مكافحة الجريمة وعمليات العبث والتخريب في الممتلكات العامة مثل الحدائق والمنتزهات والشوارع والمرافق البلدية.