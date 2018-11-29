"مدني مكة" يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر عقب تنبيه الأرصاد عن هطول أمطار

محمد بن مسعود - الدمام - "القرني" يدعو لمتابعة تقارير الأحوال الجوية تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان الأودية والشعاب بالسيول؛ حيث يتوقع هطول أمطار على معظم أجزاء منطقة مكة المكرمة خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، اعتباراً من اليوم الخميس، وذلك وفقاً لما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

وأكد نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المقدم محمد بن عثمان القرني، على ضرورة متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وأهاب الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه، والابتعاد عن الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة، ومناطق جريان السيول، أو محاولة تجاوز السيول، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال، وعدم تركهم بمفردهم، متمنياً السلامة للجميع.