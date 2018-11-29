السعودية اليوم / أمطار على محافظة محايل

عام / أمطار على محافظة محايل

محايل 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واس

هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة محايل، شملت الأجزاء الشمالية من المحافظة ، ارتوت على إثرها الأرض .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

21:55ت م

0248



محايل 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسهطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة محايل، شملت الأجزاء الشمالية من المحافظة ، ارتوت على إثرها الأرض .جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .// انتهى //21:55ت م0248

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