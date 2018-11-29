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شكرا لقرائتكم طلاب ثانوية بالنسيم يخوضون 25 تجربة كيميائية من واقع حياتنا اليومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - دشن مساعد مدير مكتب تعليم الشرق للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن سليمان العايد معرض “الكيمياء في حياتنا” المقام في ثانوية الأمير ناصر بن عبدالعزيز ، وشهد برفقة الضيوف التجارب العلمية الحية والتي جاوزت 25 نموذجا يمثل واقع الحياة اليومية ، وأبهرت الحضور.
وجاء المعرض بتنفيذ من معلم مادة الكيمياء بالمدرسة ضاوي زايد البقمي، وإشراف من قائد المدرسة محمد بن عايض الشلوي ، ويهدف إلى ربط الطالب القوانين والعلاقات الرياضية والمعلومات العلمية مع مكونات حياته ، وأن يبحث الطالب عن المعلومة بنفسه، واستخدام مصادر التعلم في بحثه وهي من أهم استراتيجيات التعلم النشط ، وأيضا تفعيل التجارب العلمية للطلاب ومشاركتهم .
ومن أبرز التجارب التي حواها المعرض : تجربة التحليل الكهربائي للماء باستخدام جهاز “هوفمان” ، والطريقة تكمن في استخدام بطارية مشعة ويتم توصيل الأقطاب بسلكين من النحاس ثم يوضع في كل قطب قلم رصاص ويتم غرسه في حوض الماء ، ويتم ملاحظة ظهور فقاعات غاز على أقلام الرصاص وهو غاز الهيدروجين والأكسجين.
ومن ضمن التجارب أيضا تجربة إثبات قانون هنري للذائبية ، وينص هذا القانون على أنه كلما زاد الضغط تزداد الذائبية وهذه علاقة طردية ، وطريقة التجربة يتم احضار قارورة مشروب غازي ، بشرط يكون الضغط فيها مرتفعا وهي مغلقة وذوبائية غاز ثاني أكسيد الكربون عال لذلك لها طعم لاذع ، وعند فتح القارورة يتم وضع بالون على فوهتها ويتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون ، وتنتفخ البالون وبالتالي يقل الضغط وتقل ذائبية الغاز ويذهب طعم المشروب الغازي اللاذع .
من جانبه قال الدكتور محمد العايد : التجارب ليست تجارب عادية بل جميلة جدا ونحتاجها وتخدمنا في حياتنا اليومية ، والشيء الغائب في الميدان التربوي هو الكثير من مهارات التفكير والاختراعات والتعامل مع المواد بشكل طبيعي ، ووجدتها اليوم من خلال معرض ثانوية الأمير ناصر بن عبدالعزيز، وتفاجأنا أنها سهلة لكن نحن نجهلها .
وتابع ، “وزارة التعليم حرصت على صناعة الطلاب لسوق العمل وأيضا تنمية الحس التطوعي لديهم ، ولفت انتباهي اليوم عدة تجارب قانونية ، واكتشفت قدرة الطلاب على التحدث بثقة وبجرأة وأسلوب ممتع وشرح واف”.
ودعا “العايد” قادة المدارس لتبني مثل هذه المعارض وهذا الفكر الجميل ، وتعويد الطلاب وتدريبهم على المعارض ، وإبراز الجانب الذي يثمر عن تفكير الطلاب أكثر وأكثر.
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