شكرا لقرائتكم الأرصاد تحذر أهالي مكة من التقلبات الجوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة مكة المكرمة تشمل مكة المكرمة وجدة،وذهبان وثول ورابغ والأجزاء المجاورة لها.

وبينت الهيئة أن الحالة يتوقع – بمشيئة الله – أن تبدأ في العاشرة من مساء اليوم وتستمر حتى الثامنة من صباح يوم غد الجمعة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم نشاطًا في الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شمال غرب وغرب المملكة تشمل الأجزاء الساحلية منها، إضافة إلى هطول أمطار رعدية على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة) تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

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