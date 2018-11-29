شكرا لقرائتكم ترامب يلغي لقاءه مع أردوغان على هامش قمة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أفاد البيت الأبيض، منذ قليل، بإلغاء اللقاءات الرسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة العشرين في الأرجنتين.

ذكرت ذلك قناة الحرة الأمريكية في خبر عاجل منذ قليل.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق عن إلغاء لقاء مرتقب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين بسبب الأزمة الأوكرانية.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.